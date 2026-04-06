В Хабаровске при пожаре в пятиэтажке погибли два человека

В Хабаровске в результате пожара в пятиэтажном доме погибли два человека. Еще пять человек, включая двоих детей, доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Источник: "Российская газета"

Сообщение о возгорании в доме на улице Суворова поступило около четырех часов утра 6 апреля. Дым быстро заполнял коридоры, и сперва пожарные эвакуировали жильцов. Огонь охватил две квартиры и обшивку прохода.

В результате самостоятельно из здания вышли 20 человек, еще 28 жильцов спасли с помощью специальных устройств. Пять человек, из которых двое — дети, доставили в больницу для обследования и госпитализации.

В тушении пожара участвовали 25 специалистов и восемь единиц техники. В 06:38 возгорание полностью ликвидировали. На месте пожара обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.