Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора детдома арестовали за мошенничество и взятки в Красноярском крае

Суд избрал меру пресечения директору госучреждения «Емельяновский детский дом». Женщину подозревают в крупном мошенничестве.

Уголовное дело, возбужденное по материалам полиции, расследуют сотрудники СК, сообщили в главке ведомства по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, летом прошлого года директор детдома фиктивно трудоустроила на должность медсестры свою знакомую, которая в действительности не работала. Ее зарплату присваивала руководитель учреждения. В результате бюджет региона потерял 440 тысяч рублей.

Следователи завели еще одно дело — о крупной взятке. Установлено, что в 2024 году директор детского дома получила от коммерсанта 165 тысяч рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку в учреждение товаров. Речь идет о четырех государственных контрактах на 1,6 миллиона рублей.

Подозреваемая задержана. 6 апреля суд принял решение заключить ее под стражу.