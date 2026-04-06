Директора детдома арестовали за мошенничество и взятки в Красноярском крае

Суд избрал меру пресечения директору госучреждения «Емельяновский детский дом». Женщину подозревают в крупном мошенничестве.
Уголовное дело, возбужденное по материалам полиции, расследуют сотрудники СК, сообщили в главке ведомства по Красноярскому краю.
По данным правоохранителей, летом прошлого года директор детдома фиктивно трудоустроила на должность медсестры свою знакомую, которая в действительности не работала. Ее зарплату присваивала руководитель учреждения. В результате бюджет региона потерял 440 тысяч рублей.
Следователи завели еще одно дело — о крупной взятке. Установлено, что в 2024 году директор детского дома получила от коммерсанта 165 тысяч рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку в учреждение товаров. Речь идет о четырех государственных контрактах на 1,6 миллиона рублей.
Подозреваемая задержана. 6 апреля суд принял решение заключить ее под стражу.