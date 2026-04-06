Hadath: в Тегеране один из университетов подвергся воздушной атаке

Телеканал Al Hadath сообщил о серии взрывов в результате воздушной атаки на технологический университет в Тегеране.

Источник: Аргументы и факты

Технологический университет имени Шарифа в Тегеране, который в Иране считается одним из самых популярных технических вузов, подвергся воздушной атаке, сообщил телеканал Al Hadath.

Согласно данным журналистов, на территории учебного заведения прогремела серия взрывов. Информация о пострадавших и причиненном ущербе не поступала.

Напомним, ранее телеканал Al Hadath проинформировал, что недалеко от города Исфахан в центральной части Ирана четверо иранских военнослужащих, относящихся к силам противовоздушной обороны, погибли во время отражения атаки с воздуха. Офицеры противостояли действиям американских вертолётов.

3 апреля сообщалось о взрывах, прогремевших в нескольких иранских городах. Они произошли в Тегеране, Бушере, Ширазе и Керманшахе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше