Hadath: в Тегеране один из университетов подвергся воздушной атаке

Технологический университет имени Шарифа в Тегеране, который в Иране считается одним из самых популярных технических вузов, подвергся воздушной атаке, сообщил телеканал Al Hadath.
Согласно данным журналистов, на территории учебного заведения прогремела серия взрывов. Информация о пострадавших и причиненном ущербе не поступала.
Напомним, ранее телеканал Al Hadath проинформировал, что недалеко от города Исфахан в центральной части Ирана четверо иранских военнослужащих, относящихся к силам противовоздушной обороны, погибли во время отражения атаки с воздуха. Офицеры противостояли действиям американских вертолётов.
3 апреля сообщалось о взрывах, прогремевших в нескольких иранских городах. Они произошли в Тегеране, Бушере, Ширазе и Керманшахе.