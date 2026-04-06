На Камчатке осудили пять участников группы за организацию подпольного казино

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апреля. /ТАСС/. Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными пятерых местных жителей в организации в краевой столице подпольного казино. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Как было установлено, подсудимые, достоверно зная, что проведение азартных игр на полуострове является незаконным, в составе организованной группы незаконно проводили азартные игры с использованием игровых автоматов.
«Приговором суда четверым осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 месяцев до трех лет условно, еще одному фигуранту назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с осужденных взысканы денежные средства, полученные преступным путем», — рассказали в судебном органе.