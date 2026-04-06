В Дагестане третьи сутки бушует непогода: разрушена плотина, затоплены села, обрушился мост

Из-за подтопления в Дербентском районе Дагестана началась массовая эвакуация населения. Чрезвычайная ситуация вызвана переливом реки, которая бежит из Кайтага к Геджухской плотине, а также разрушением защитного сооружения. Кадры инцидента появились в Сети.
Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил, что подтопления затронули сразу несколько сел. Среди них — Михайловка, Дузлак, Заречное, Сулепа, Урсун и Плану. Власти уточняют, что эвакуированы примерно 800 домохозяйств.
При этом планируется также вывезти в безопасную зону 4 165 человек. Среди эвакуируемых находятся 823 ребенка. В поселке Мамедкала и селе Чинар работают четыре ПВР для эвакуированных.
Местные власти контролируют ситуацию, продолжаются работы по устранению последствий наводнения и обеспечению безопасности жителей.
Сильные дожди, начавшиеся в Дагестане ночью 4 апреля, вызвали крупные наводнения в Дербенте и Махачкале. Тогда в Дербенте за сутки выпало 13 мм осадков. Утром в соцсетях опубликовали кадры, где потоки воды и грязи затапливают улицы, дворы и первые этажи, сметая мусор и обломки.
Из-за затопления и обрушения моста полностью закрыто движение по федеральной трассе «Кавказ» между Дербентом и Махачкалой. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как бурные потоки буквально затапливали трассу.
При этом уточнялось, что на участке между селами Мамедкала и Геджух течение могло унести людей с моста. Позднее стало известно, что спасенные из реки в Дербентском районе Дагестана беременная девушка и подросток скончались.
Кроме этого, сильные дожди в Дагестане вызвали еще одно ЧП. В Махачкале рухнул жилой дом на улице Перова, 6. Помимо этого, существует риск обрушения четырех многоэтажек по соседству — на улице Айвазовского, 6 В. В связи с этим городские службы незамедлительно приступили к эвакуации проживающих там людей, которые оказались под угрозой. Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь прибыл на место обрушения многоэтажного дома. Он уточнил, что жильцов уже расселяют в безопасное место. В ближайшее время здание обследует специальная комиссия.