В Дагестане третьи сутки бушует непогода: разрушена плотина, затоплены села, обрушился мост

Кроме этого, сильные дожди в Дагестане вызвали еще одно ЧП. В Махачкале рухнул жилой дом на улице Перова, 6. Помимо этого, существует риск обрушения четырех многоэтажек по соседству — на улице Айвазовского, 6 В. В связи с этим городские службы незамедлительно приступили к эвакуации проживающих там людей, которые оказались под угрозой. Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь прибыл на место обрушения многоэтажного дома. Он уточнил, что жильцов уже расселяют в безопасное место. В ближайшее время здание обследует специальная комиссия.