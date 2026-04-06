37-летний мужчина погиб при пожаре в Тулуне

IrkutskMedia, 6 апреля. Пожар произошел на улице Саянской в Тулуне сегодня ночью. К месту были направлены 18 огнеборцев, три автоцистерны МЧС России.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на момент прибытия первого подразделения существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.
Бойцами звена газодымозащитной службы в ходе проведения разведки внутри дома был обнаружен 37-летний погибший.
Открытое горение было ликвидировано на 106 кв. метрах. От распространения огня спасен соседний гараж, баня и навес. Предположительно, причиной стала неосторожность при курении.
