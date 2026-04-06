Бастрыкину доложат о закрытии детского сада в Пермском крае

Главе СК Александру Бастрыкину доложат о закрытии детского сада в Александровске в Пермском крае, сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
Местные жители рассказали, что крыша одного из корпусов давно находится в аварийном состоянии. Из-за постоянных протечек помещения затапливает, а конструкции здания постепенно разрушаются. Однако вместо проведения ремонта власти решили закрыть учреждение. Родители оказались недовольны таким выходом из ситуации, так как ближайший детский сад находится слишком далеко.
Сейчас в региональном следственном комитете начали процессуальную проверку.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — рассказали в СК.
Напомним, ранее глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении стены жилого дома в Перми.