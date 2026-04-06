Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о закрытии детского сада в Пермском крае

Вместо проведения ремонта власти решили закрыть учреждение.

Главе СК Александру Бастрыкину доложат о закрытии детского сада в Александровске в Пермском крае, сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Местные жители рассказали, что крыша одного из корпусов давно находится в аварийном состоянии. Из-за постоянных протечек помещения затапливает, а конструкции здания постепенно разрушаются. Однако вместо проведения ремонта власти решили закрыть учреждение. Родители оказались недовольны таким выходом из ситуации, так как ближайший детский сад находится слишком далеко.

Сейчас в региональном следственном комитете начали процессуальную проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — рассказали в СК.

Напомним, ранее глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении стены жилого дома в Перми.