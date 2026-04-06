В Новосибирске ищут 15-летнюю девочку в чёрной куртке с серым капюшоном

С 19 марта ее местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры.

Источник: ЛизаАлерт

В Дзержинском районе Новосибирска без вести пропала 15-летняя Виолетта Федорова. Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с 19 марта ее местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры. Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Подросток была одета в чёрную куртку с светло-серым капюшоном, серо-голубые джинсы и черные сапоги.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске камеры помогли задержать тысячи разыскиваемых.