Полицейские Челябинска пресекли канал сбыта высокотоксичного наркотика

Сбытчик с крупной партией вещества задержан.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали 21-летнего иностранца с крупной партией наркотика. Оказалось, парень приехал в южноуральскую столицу для сбыта высокотоксичного вещества. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Уроженца одной из стран СНГ правоохранители задержали, когда тот прятал наркотик. Парень признался, что уже успел сделать несколько закладок. В результате полицейские изъяли порядка 160 граммов вещества. Экспертиза показала, что иностранец сбывал метадон.

«Установлено, что гражданин ближнего зарубежья прибыл в Челябинск с целью заработка путем организации сети тайников-закладок. Сбыт планировалось осуществлять через теневые интернет-магазины», — уточнили в ведомстве.

В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сообщники подозреваемого устанавливаются.

