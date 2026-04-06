Полицейские Челябинска пресекли канал сбыта высокотоксичного наркотика

В Челябинске полицейские задержали 21-летнего иностранца с крупной партией наркотика. Оказалось, парень приехал в южноуральскую столицу для сбыта высокотоксичного вещества. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.
Уроженца одной из стран СНГ правоохранители задержали, когда тот прятал наркотик. Парень признался, что уже успел сделать несколько закладок. В результате полицейские изъяли порядка 160 граммов вещества. Экспертиза показала, что иностранец сбывал метадон.
«Установлено, что гражданин ближнего зарубежья прибыл в Челябинск с целью заработка путем организации сети тайников-закладок. Сбыт планировалось осуществлять через теневые интернет-магазины», — уточнили в ведомстве.
В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сообщники подозреваемого устанавливаются.