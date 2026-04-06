На детской площадке в Омске двое мужчин избили инвалида второй группы

Пострадавший гулял с младшими детьми и сделал замечание нетрезвому мужчине.

В сообществе «ЧП Омск» подписчица рассказала о жестоком нападении на ее отца во дворе дома № 10 по улице Кузнецова. Инцидент произошел днем 5 апреля на детской площадке.

Мужчина гулял с младшими детьми и сделал замечание нетрезвому прохожему. Началась словесная перепалка, после чего к пострадавшему сзади подскочил приятель того мужчины, завалил его, и они вдвоем начали избивать жертву.

У отца заявительницы вторая группа инвалидности, после перенесенной травмы головы у него эпилепсия. В результате нападения мужчина попал в больницу — ему делают операцию на глазу, повреждено колено, под вопросом перелом ребра. В сообществе опубликованы материалы с камер видеонаблюдения, подтверждающие факт происшествия.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее мы рассказывали, как в поселке Политотдел Омской области двое пьяных мужчин избили соседа за просьбу сделать музыку тише — пострадавшего с множественными травмами госпитализировали.