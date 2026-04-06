Лесной пожар на площади свыше 6 тысяч гектаров тушат в Хабаровском крае

Профильные подразделения региона занимаются крупного лесного пожара, который вспыхнул накануне на территории Уликанского лесничества в Хабаровском районе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», термоточка, площадью в 6675 гектаров находится в 7,8 километрах к северу от села Новокуровка.
Отметим, что очаг был обнаружен 2 апреля 2026 года. Согласно информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края, возгорание возникло по вине местных жителей. На момент регистрации термоточка имела площадь всего два гектара, однако огонь быстро распространился. Сейчас тушением занимаются 27 человек.
В настоящее время на территории Аванского, Бикинского, Оборского, Сукпайского, Мухенского, Хорского и Уликанского лесничеств официально открыт пожароопасный сезон. Профильные формирования переведены в режим повышенной готовности, усилены патрулирование и контроль за обстановкой в лесах.
Отметим, что первые лесные пожары в этом году были зарегистрированы в Хабаровском крае 2 апреля. Площадь пройденная огнём, по состоянию на 6 апреля, составляет 7237,5 гектара. Ликвидировано семь возгораний.
Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей. В случае, если огонь уничтожить или повредит лесные насаждения, виновного ждёт уголовное наказание с лишением свободы на срок до 10 лет.