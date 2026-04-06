Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники воруют аккаунты иркутян в Телеграм под предлогом установки прокси-сервера

ИРКУТСК, 6 апреля, ФедералПресс. В связи с новостями о возможных ограничениях работы Телеграм злоумышленники придумали новую уловку для хищения учетных записей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Аферисты обещают пользователям обеспечить стабильный доступ к мессенджеру, но в итоге получают полный контроль над чужими профилями и личной перепиской», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что схема включает два этапа. Сначала с взломанных аккаунтов рассылается сообщение с просьбой проголосовать за рисунок ребёнка знакомого в благотворительном конкурсе. Перейдя по ссылке, жертва попадает на поддельную страницу, полностью копирующую официальный сайт «Телеграма». Там пользователю предлагают подключить «официальный прокси-сервер», который якобы обеспечит бесперебойную работу мессенджера.

После нажатия кнопки система перенаправляет в настоящее приложение и запрашивает код авторизации. Как только человек вводит цифры, мошенники получают доступ к его учетной записи и используют ее для дальнейших обманов.

Напомним, что ранее глава Минцифры Максут Шадаев объяснил блокировку «Телеграма» в России из-за постоянного нарушения федерального закона.