Мошенники воруют аккаунты иркутян в Телеграм под предлогом установки прокси-сервера

«Аферисты обещают пользователям обеспечить стабильный доступ к мессенджеру, но в итоге получают полный контроль над чужими профилями и личной перепиской», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что схема включает два этапа. Сначала с взломанных аккаунтов рассылается сообщение с просьбой проголосовать за рисунок ребёнка знакомого в благотворительном конкурсе. Перейдя по ссылке, жертва попадает на поддельную страницу, полностью копирующую официальный сайт «Телеграма». Там пользователю предлагают подключить «официальный прокси-сервер», который якобы обеспечит бесперебойную работу мессенджера.
После нажатия кнопки система перенаправляет в настоящее приложение и запрашивает код авторизации. Как только человек вводит цифры, мошенники получают доступ к его учетной записи и используют ее для дальнейших обманов.
Напомним, что ранее глава Минцифры Максут Шадаев объяснил блокировку «Телеграма» в России из-за постоянного нарушения федерального закона.