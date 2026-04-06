Два человека пропали без вести в Дагестане из-за подтоплений

В Дербентском районе Дагестана в результате мощных подтоплений без вести пропали два человека. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Нариман Казимагомедов.
Казимагомедов уточнил, что поток воды снес три легковых автомобиля, в которых находились десять человек. Из них шестерых удалось спасти, двое погибли.
«Двое пропавших без вести. Поиски двоих человек продолжаются силами спасателей, волонтеров и местных жителей», — сказал министр в интервью ТАСС.
Напомним, сильные ливни затопили улицы Дербента и Махачкалы. В воскресенье произошло обрушение жилого дома. Еще четыре многоквартирных здания находятся под угрозой падения, из них эвакуировали около 300 человек.
Как сообщал KP.RU, в Дагестане умерли беременная девушка и подросток, которых ранее вытащили из реки в селе Кала. Они стали жертвами обрушения моста на трассе «Кавказ».