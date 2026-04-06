Омичке, зарезавшей мужа в новогоднюю ночь, не смягчили приговор

Омичка, осужденная за смерть супруга в новогоднюю ночь, не смогла добиться смягчения наказания, об этом сообщила прокуратура Омской области. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу стороны защиты на приговор 48-летней местной жительнице.
В марте 2025 года присяжные заседатели признали женщину виновной по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ей 6,5 года колонии общего режима. Установлено, что 1 января 2023 года после совместного распития спиртного в честь Нового года фигурантка нанесла мужу ножевое ранение, от которого он скончался.
Сама женщина вину отрицала, настаивая, что супруг случайно наткнулся на нож, которым она резала продукты. Защита обжаловала приговор в апелляционном и кассационном порядке, ссылаясь на некорректность вопросного листа, недоказанность вины и чрезмерную суровость наказания. Однако судебная коллегия оставила доводы без удовлетворения.
