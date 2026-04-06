В Красноярске продавали «восстановленные» иномарки с липовыми документами

Красноярские мошенники собирали на продажу машины из японских запчастей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на скамье подсудимых оказались четверо местных жителей. Они продавали «восстановленные» японские автомобили с поддельными документами. На самом деле, мужчины собирали их сами. О раскрытой схеме рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Все началось в январе 2020 года. Мужчины ввозили из Японии запчасти и агрегаты, а потом собирали из них полноценные машины. Они придумали и схему легализации. Для этого «конструкторы» добывали липовые бумаги и получали электронные паспорта транспортных средств. С этими фальшивыми документами автомобили отправляли на продажу. Причем мужчины не ограничились обычными объявлениями о продаже машин с рук, а даже открыли автосалон «Auto Expert Team» на улице Светлогорской.

Схема работала четыре года. За это время сообщникам удалось сбыть четыре машины — «Honda Accord», «Toyota Crown», «Toyota Alphard» и «Honda Stepwagon». Они получили за них семь миллионов рублей. Покупателям продавцы не рассказывали правду о том, как на самом деле появились эти автомобили.

Прокуратура края утвердила обвинение по статье о мошенничестве. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска. Обвиняемые уже возместили весь ущерб, который причинили покупателям, но это не освобождает их от ответственности.