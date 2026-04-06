В Челябинской области рысь напала на жительницу поселка

Все произошло в Варненском районе. «Специалисты Минэкологии совместно с егерями Союза обществ охотников и рыболовов 5 апреля провели осмотр территории, где накануне ночью при встрече с рысью пострадала женщина. По следам было найдено уже мертвое животное, которое, вероятнее всего, погибло от травм, нанесенных собаками при защите фермерских овец», — говорится в комментарии министерства.
Мертвую рысь передали специалистам ветеринарной станции для определения опасных заболеваний, включая бешенство.
Пострадавшая женщина после обработки незначительных ран приехавшими на место врачами от госпитализации отказалась.
«Домашний скот — легкая добыча для хищников, которые уже в возрасте или больны, а потому не могут полноценно охотиться в своей естественной среде обитания. При встрече с человеком здоровый дикий зверь убегает, если люди сами не провоцируют его на конфликт. Но когда речь идет о еде, хищник может начать бороться за нее даже с человеком, а это уже тревожный сигнал, который говорит о том, что животное, скорее всего, нездорово», — пояснил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Андрей Питовин.