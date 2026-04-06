За три дня жители Иркутской области отдали мошенникам более 10,3 млн рублей

За три дня жители Иркутской области отдали мошенникам более 10,3 млн рублей. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Самый крупный ущерб — 7,5 млн рублей — понесла 62-летняя жительница северной столицы Приангарья.

Ей позвонил якобы сотрудник курьерской службы и попросил назвать код из СМС для получения посылки. Сразу после этого с женщиной связались лжеспецслужбы: сообщили о взломе «Госуслуг», хищении данных и пригрозили уголовным делом за финансирование запрещённых организаций.

Испуганная женщина последовала инструкциям звонивших: заняла деньги у родственников, добавила собственные сбережения и перевела всё на «безопасный счёт». В итоге ущерб составил 7 454 000 рублей.

Ещё одна жертва — бухгалтер — обратилась в полицию. Мошенники разыграли ту же схему, но уже с её сыном.

Подростку позвонили от лица доставки, затем — под видом специалистов «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Юноше сообщили о подозрительных переводах на Украину и пригрозили уголовной ответственностью.

Чтобы «избежать наказания», парня попросили снять на видео «обыск» в квартире и передать все ценности родителей незнакомцу. В итоге он отдал:

  • 8 тысяч рублей;

  • более 1000 долларов США;

  • 250 евро;

  • ювелирные украшения.

Полиция напоминает: сотрудники банков, госорганов и спецслужб никогда не просят коды из СМС, не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не проводят обыски по телефону.

