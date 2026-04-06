За три дня жители Иркутской области отдали мошенникам более 10,3 млн рублей

Самый крупный ущерб — 7,5 млн рублей — понесла 62-летняя жительница северной столицы Приангарья.
Ей позвонил якобы сотрудник курьерской службы и попросил назвать код из СМС для получения посылки. Сразу после этого с женщиной связались лжеспецслужбы: сообщили о взломе «Госуслуг», хищении данных и пригрозили уголовным делом за финансирование запрещённых организаций.
Испуганная женщина последовала инструкциям звонивших: заняла деньги у родственников, добавила собственные сбережения и перевела всё на «безопасный счёт». В итоге ущерб составил 7 454 000 рублей.
Ещё одна жертва — бухгалтер — обратилась в полицию. Мошенники разыграли ту же схему, но уже с её сыном.
Подростку позвонили от лица доставки, затем — под видом специалистов «Госуслуг» и Росфинмониторинга. Юноше сообщили о подозрительных переводах на Украину и пригрозили уголовной ответственностью.
Чтобы «избежать наказания», парня попросили снять на видео «обыск» в квартире и передать все ценности родителей незнакомцу. В итоге он отдал:
8 тысяч рублей;
более 1000 долларов США;
250 евро;
ювелирные украшения.
Полиция напоминает: сотрудники банков, госорганов и спецслужб никогда не просят коды из СМС, не требуют переводить деньги на «безопасные счета» и не проводят обыски по телефону.