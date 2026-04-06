Дело «Листвяжной»: Гридин не признал обвинения, ему грозит до 10 лет

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Владимир Гридин, объявленный в международный розыск, не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

По его словам, обвиняемый считает заочно предъявленные претензии необоснованными. Гридин ранее был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ему вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. В результате взрыва метана погибли 51 человек. В момент происшествия под землей находились 285 человек, большинство удалось эвакуировать. В ходе спасательной операции погибли пять горноспасателей.

В марте 2025 года суд вынес приговор по делу в отношении других фигурантов. Основной собственник предприятия Михаил Федяев получил условный срок, бывшие руководители «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов были приговорены к лишению свободы и впоследствии освобождены.

Гридин — бывший депутат Государственной думы и экс-совладелец шахты. По данным СМИ, после трагедии он покинул Россию.

Читайте также: 49 участков и миллионы: суд изъял имущество кубанского министра здравоохранения.