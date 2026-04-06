ТАСС: министра тарифной политики Красноярского края задержали по делу о взятке

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) министром тарифной политики края. По версии следствия, в августе 2022 года министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, ныне занимающий должность регионального министра тарифной политики, вступил в преступный сговор с представителем ООО “Сила Сибири”. За денежное вознаграждение он обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах. Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей», — сообщил собеседник агентства.

Позже подозреваемый получил от представителя компании первую часть суммы — 5 млн рублей. Передача денег была на парковке у здания торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске, уточнили в правоохранительных органах.

Ананьев является министром тарифной политики Красноярского края с октября 2023 года. Пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона занимал с 2021 года.