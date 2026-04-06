Свои знания о различных профессиях расширяют школьники Хабаровского края с помощью нацпроекта

С начала года в регионе провели 205 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 17 тысяч учеников 8−11 классов и студентов. Встречи, экскурсии и квизы организованы в рамках реализации президентского нацпроекта «Кадры».
«Особое внимание было уделено практическому знакомству с разными профессиями: организовано 96 экскурсий (профтуры) на предприятия и в организации региона. Участники получили возможность из первых рук узнать о различных сферах деятельности, условиях труда и востребованных специальностях, представленных более 64 работодателями — от государственных учреждений до крупных промышленных и финансовых организаций», — сообщил председатель комитета по труду и занятости населения правительства края Константин Виноградов.
Проконсультировать молодежь по вопросам профориентации готовы в кадровом центре, телефон: 8 (800) 511−70−18.