Свои знания о различных профессиях расширяют школьники Хабаровского края с помощью нацпроекта

С начала года в регионе провели 205 профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 17 тысяч учеников 8−11 классов и студентов. Встречи, экскурсии и квизы организованы в рамках реализации президентского нацпроекта «Кадры». "Особое внимание было уделено практическому знакомству с разными профессиями: организовано 96 экскурсий (профтуры) на предприятия и в организации региона. Участники получили возможность из […]