«Как порох»: на Южном Урале потушили первые лесные пожары

В Челябинской области начались лесные пожары.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начался сезон лесных пожаров. 5 апреля пламя вспыхнуло в Чебаркульском, Аргаяшском и Шершневском лесничествах. От огня пострадало в общей сложности 14 гектаров. Все пожары удалось потушить.

— Основная причина пожаров — человеческий фактор, — рассказал начальник регионального ГУ лесами Валерий Нигматуллин. — Обстановка крайне серьезная: зеленая трава еще не вышла, прошлогодняя сухая растительность — как порох, любая искра или непотушенный окурок мгновенно приводят к возгоранию.

В Челябинской области с 3 апреля объявлен пожароопасный сезон. Сотрудники лесничеств работают в усиленном режиме.