Силы ПВО уничтожили за ночь 50 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 50 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Краснодарским краем и над Азовским и Черным морями.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 апреля до 7:00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАХ.
Двое детей и трое взрослых ранены при атаке украинских беспилотников по Новороссийску. Первый БПЛА врезался в жилой многоэтажной дом около 22:40. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранее передал, что обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.