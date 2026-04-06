Взятка на 10 млн рублей: задержан министр тарифной политики Красноярского края

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по делу о крупной взятке. Об этом сообщили правоохранительные органы.
По версии следствия, в 2022 году, когда он занимал пост министра промышленности и ЖКХ, он договорился с представителем компании «Сила Сибири». За деньги чиновник должен был помочь компании попасть в список сетевых организаций и решать другие вопросы в ее пользу, передает ТАСС.
Общая сумма взятки — 10 миллионов рублей. Следствие считает, что Ананьев получил первую часть — 5 миллионов рублей. Деньги передали на парковке у торгового центра «Авиатор» в Красноярске.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Параллельно завершено расследование другого дела — о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. Следственный департамент МВД подготовил материалы, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Фигурантом дела является заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин. Ему предъявлено окончательное обвинение. В деле остались статьи о растрате в особо крупном размере и получении взятки.
По данным источников, обвинительное заключение утверждено 20 марта, в ближайшее время материалы передадут в суд.
Следствие считает, что схема действовала с октября 2022 года. Контракты на строительство оборонительных объектов заключались с компаниями, которые затем передавали работы подконтрольным структурам.
При этом, как утверждается, подрядчики не имели достаточных ресурсов. Контракты дробили, чтобы обходить контроль, а в отчетах указывали недостоверные данные, включая занижение объемов работ и использование более дешевых материалов.
