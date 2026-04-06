Российская ПВО уничтожила 50 украинских дронов за ночь

Российские системы противовоздушной обороны ночью успешно отразили крупную атаку украинских беспилотников. За несколько часов средства ПВО перехватили и уничтожили 50 вражеских дронов над разными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 апреля до 07:00 мск 6 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.
Прошлой ночью средствами ПВО было ликвидировано 87 украинских беспилотников самолетного типа. Атака длилась с 22:00 мск 4 апреля до 08:00 мск 5 апреля. Дроны пытались прорваться над территорией сразу 14 субъектов РФ.
В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями. Также дроны сбили над Республиками Мордовия и Крым. Ни один из беспилотников не достиг своей цели.