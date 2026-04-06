В Красноярске будут судить компанию подростков за кражи из игровых автоматов

Четверо подростков воровали игрушки и гаджеты из красноярских игровых автоматов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске предстанет перед судом компания подростков по обвинению в кражах из игровых автоматов. Об этом сообщили 6 апреля в МВД по Красноярскому краю.

Летом 2025 года в полицию обратился владелец игровых автоматов, которые стояли в магазинах и торговых центрах города. Он заявил, что неизвестные украли из устройств игрушки с деньгами внутри, а также разные гаджеты. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, как действовали воры. Они заходили в торговый зал, где у входа стояли автоматы. Один человек из компании монетой открывал дверцу, просовывал в отверстие проволоку, сбрасывал ею добычу. Второй в это время следил, чтобы их не заметили. После этого приятели доставали упавшие предметы из нижнего отсека.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приятелей: только одному из них успело исполниться 18 лет, остальные были моложе его на один-два года. Они признались, что успели осуществить свой преступный план пять раз. А началось все с того, что один из старших парней во время прогулки предложил своей подруге и двум приятелям похитить что-нибудь из автоматов, и те согласились.

Было заведено уголовное дело о краже. Часть ущерба, восемь тысяч рублей, семьи обвиняемых уже возместили бизнесмену. Но это не освобождает молодых людей от уголовной ответственности. Фигурантам грозит до пяти лет колонии. Они дожидаются суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.