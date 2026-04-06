Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком избиении подростка в Иркутске

Глава СК потребовал передать материалы из полиции в производство следователей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 апреля. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать в производство следователей уголовное дело о жестоком избиении 15-летнего подростка в Иркутске. Решение связано с обращением отца пострадавшего, который был недоволен ходом расследования в органах внутренних дел.

Как сообщает информационный центр СКР, в ноябре прошлого года подросток был жестоко избит неизвестным мужчиной по малозначительному поводу. Пострадавший был госпитализирован, у него диагностированы травмы. Обращения в компетентные органы до настоящего времени не дали результатов, и никто не привлечен к ответственности.

В Следственном управлении СК России по Иркутской области перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела, расследуемого в органах внутренних дел, под производство подчиненных следователей.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову «принять предусмотренные законом меры к передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство подчиненных следователей и доложить о результатах рассмотрения прокурором ходатайства».

Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Напомним, шестеро жителей Иркутска, подозреваемых в похищениях и вымогательстве, задержаны. На данный момент им предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РФ.