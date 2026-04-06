Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком избиении подростка в Иркутске

IrkutskMedia, 6 апреля. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать в производство следователей уголовное дело о жестоком избиении 15-летнего подростка в Иркутске. Решение связано с обращением отца пострадавшего, который был недоволен ходом расследования в органах внутренних дел.
Как сообщает информационный центр СКР, в ноябре прошлого года подросток был жестоко избит неизвестным мужчиной по малозначительному поводу. Пострадавший был госпитализирован, у него диагностированы травмы. Обращения в компетентные органы до настоящего времени не дали результатов, и никто не привлечен к ответственности.
В Следственном управлении СК России по Иркутской области перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела, расследуемого в органах внутренних дел, под производство подчиненных следователей.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Виктору Семенову «принять предусмотренные законом меры к передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство подчиненных следователей и доложить о результатах рассмотрения прокурором ходатайства».
Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.
