В Самаре нашли погибшим пропавшего в декабре возле парка Дубки мужчину

В конце декабря в Самаре пропал 38-летний Павел Малюшко. За несколько дней до Нового года поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал его поиски. Волонтеры искали свидетелей и просили поделиться записями видеорегистраторов, на которые мог попасть мужчина.
Предполагалось, что Павел мог пропасть в районе лесопарка Дубки. Близкие ничего не знали о нем с 26 декабря 2025 года. Поиски длились более трех месяцев, но никаких следов пропавшего найдено не было.
А в начале апреля в «ЛизаАлерт» сообщили, что мужчина, которого искали более трех месяцев, погиб. Сообщение об этом появилось под постом о начале поисков в декабре. Никаких подробностей об этой печальной новости пока нет.