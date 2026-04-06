В Самаре женщина слепит людей лазером на проспекте Металлургов

В Самаре на проспекте Металлургов неизвестная женщина мешает людям отдыхать и намеренно направляет им в глаза яркий лазерный луч. Это произошло около десяти часов вечера, когда жители города присели отдохнуть на скамейку после прогулки с питомцем. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
«Мы присели с мамой на лавочку после прогулки с собакой. Вели себя тихо, просто пили сок. В этот момент нас заметила женщина, которая начала светить нам лазером прямо в глаза», — поделилась подробностями жительница Самары.
Автор сообщения призывает горожан быть бдительными при нахождении в этом районе. Подобные действия вызывают серьезное беспокойство, так как прямое попадание лазерного луча в глаза может быть опасно для зрения.