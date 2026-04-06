В Красноярске задержан министр тарифной политики Красноярского края

6 апреля стало известно о задержании министра тарифной политики Красноярского края. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что на Александра Ананьева заведено уголовное дело. Стало известно, что он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в августе 2022 года высокопоставленный чиновник, находясь в должности министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона, вступил в сговор с представителем ООО «Сила Сибири». Он обещал добиться включения компании в список территориальных сетевых организаций, а также решать другие важные вопросы в интересах фирмы. Озвученная коммерсантам цена вопроса составляла десять миллионов рублей.
Позже подозреваемый встретился с представителем компании на парковке возле красноярского торгового комплекса «Авиатор». Там он и получил первый транш: половину оговоренной суммы, то есть пять миллионов рублей.