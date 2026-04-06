В Ростовской области сбили вражеские БПЛА

В ночь на 5 апреля в Ростовской области отечественные силы ПВО отразили воздушную атаку врага. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, неприятельские БПЛА уничтожены в небе над Миллеровским районом.
Информации о последствиях на земле, а также пострадавших не поступала, будет уточняться.
«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — обратился к дончанам Юрий Слюсарь.
