В Ростовской области сбили вражеские БПЛА

Неприятельские дроны атаковали Миллеровский район.

В ночь на 5 апреля в Ростовской области отечественные силы ПВО отразили воздушную атаку врага. По информации губернатора региона Юрия Слюсаря, неприятельские БПЛА уничтожены в небе над Миллеровским районом.

Информации о последствиях на земле, а также пострадавших не поступала, будет уточняться.

«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — обратился к дончанам Юрий Слюсарь.

