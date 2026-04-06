Мошенники звонят школьникам: новая схема развода в Волгограде

Появилась новая угроза для волгоградских семей.

Мошенники придумали новую схему — теперь они звонят школьникам в регионах России и Волгоградская область не стала исключением.

Аферисты представляются сотрудниками управления образования, говорят о переходе на новый электронный дневник и просят ребенка продиктовать код из СМС. Получив код, мошенники звонят второй раз. Меняют легенду: сообщают, что у родителей проблемы — деньги якобы ушли в недружественную страну, грозит уголовное дело. Запуганного ребенка убеждают собрать все наличные дома и отдать «на проверку».

Схема работает на доверии детей к звонкам от имени школы. Ребенок не сразу понимает, что его используют. Взрослые узнают о случившемся, когда деньги уже пропали.

Что делать? Специалисты советуют поговорить с детьми и объяснить правила: коды из СМС по телефону не называть, на переводы и операции с деньгами не соглашаться, о подозрительном звонке сразу рассказывать родителям. Если звонок уже был — обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что сотрудник сотовой компании продавал данные клиентов.