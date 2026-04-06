На Дону в двух ДТП с питбайками за 20 минут пострадали четверо подростков

За короткий промежуток времени в Ростовской области произошли два серьёзных ДТП с участием питбайков. В обоих случаях пострадали несовершеннолетние — всего четверо детей, сообщает Госавтоинспекция региона.
Первый инцидент случился в станице Ольгинской Аксайского района. 17-летний подросток на питбайке сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От удара водитель мототехники не удержал равновесие и упал. В результате оба получили травмы.
Буквально спустя 20 минут другая авария произошла в Шолоховском районе — на территории бывшего аэропорта в станице Вёшенской. 26-летний водитель питбайка резко стартовал с места, не убедившись, что путь свободен, и врезался во встречный питбайк. За рулём второго байка был 16-летний подросток, с ним ехала пассажирка того же возраста. Пострадали оба ребёнка.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства обоих происшествий.