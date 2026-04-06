Экс-директор завода в Самаре получил четыре года колонии за хищение щебня

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор бывшему директору бетонного завода. Мужчину признали виновным в тайном хищении чужого имущества в крупном размере. С 2023 по 2024 годы мужчина, который на тот момент возглавлял завод, похитил более 2000 тонн щебня, который принадлежал другой организации.
«Для производства деятельности обе организации использовали одну производственную площадку на улице Заводской, где хранился щебень», — уточнила пресс-служба Куйбышевского районного суда.
Экс-директора завода признали виновным и приговорили к четырем годам колонии общего режима. Ему предстоит выплатить более пяти миллионов рублей за похищенный щебень, с учетом того, что 100 тысяч рублей он уже вернул. Пока же суд арестовал его счета, машину и грузовик.