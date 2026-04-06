Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Поезда задерживаются на МЦД-1 из-за вынужденной остановки состава

Поезда задерживаются на МЦД-1 в понедельник, 6 апреля, из-за вынужденной остановки состава на Савеловском вокзале.

По данным агентства городских новостей «Москва», в вагоне электрички пассажиру стало плохо. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

22 марта составы на четвертой линии МЦД также задерживались из-за зацепера, которого нашли на крыше вагонов состава № 6850 Апрелевка — Железнодорожная.

Ранее трое школьников забрались на крышу электрички, которая ехала из Москвы в Калугу. Во время поездки ребят ударило током. 14-летний юноша погиб сразу, а девушке оторвало руку.