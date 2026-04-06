СМИ: Поезда задерживаются на МЦД-1 из-за вынужденной остановки состава

Поезда задерживаются на МЦД-1 в понедельник, 6 апреля, из-за вынужденной остановки состава на Савеловском вокзале.
По данным агентства городских новостей «Москва», в вагоне электрички пассажиру стало плохо. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
22 марта составы на четвертой линии МЦД также задерживались из-за зацепера, которого нашли на крыше вагонов состава № 6850 Апрелевка — Железнодорожная.
Ранее трое школьников забрались на крышу электрички, которая ехала из Москвы в Калугу. Во время поездки ребят ударило током. 14-летний юноша погиб сразу, а девушке оторвало руку.