Эксперт Дандыкин: дроны, атаковавшие Кстовский район, могли быть запущены с территории Украины

30 беспилотников, которые в ночь на 5 апреля были сбиты в небе Нижегородской области, могли быть запущены из ближайших к границе с РФ областей Украины. Об этом в интервью aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Беспилотники в сторону Нижнего Новгорода могли запустить из ближайших регионов Украины. Это, например, Черниговская или Сумская. Вполне может быть, что запустили из Харьковской, но первые два варианта более вероятны», — пояснил эксперт.
Надо отметить, что в таком случае БПЛА пролетели по прямой больше тысячи километров — именно столько от Чернигова или Сум до Кстовского района Нижегородской области.
Ранее мы писали, что в ночь с 4 на 5 апреля вражеские беспилотники атаковали промзону в Кстово.