В Екатеринбурге пенсионер на элитной иномарке скрылся с места ДТП и лишился прав

В Екатеринбурге суд лишил 76-летнего пенсионера из Березовского, который скрылся с места ДТП, водительских прав. Инцидент произошел вечером 27 февраля 2026 года на улице Бажова, 55. Мужчина, будучи за рулем Lexus, въехал в припаркованную иномарку Renault.
— После столкновения водитель элитной иномарки, по его собственным словам, растерялся, немного постоял, а затем уехал домой, нарушив тем самым пункт 2.5 ПДД, обязывающий оставаться на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.
Хозяйка иномарки услышала звук сигнализации и поспешила к стоянке. Там две девушки рассказали ей, что в ее автомобиль въехала большая белая машина. Вскоре из ближайшего магазина вышла женщина, ставшая свидетельницей аварии. Она уточнила, что это был автомобиль Lexus.
— На земле возле поврежденного Renault был обнаружен государственный регистрационный знак, предположительно оставшийся от автомобиля нарушителя. По нему и установили виновника аварии, — отметили в райсуде.
Начался суд, в ходе которого пенсионер полностью признал свою вину и раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении наказания. Мужчину лишили водительских прав на один год. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток.