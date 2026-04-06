Во Владивостоке четверым участникам ОПГ вынесли приговор за разбой и грабежи

Ленинский районный суд Владивостока приговорил четверых участников организованной преступной группы к срокам от 10 до 13 лет колонии строгого режима за серию разбойных нападений, грабежи и вымогательства. Их жертвами стали семь человек. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Как установлено в суде, злоумышленники действовали в составе организованной группы. На счету осужденных — тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности и личности. Один из подсудимых признан виновным по нескольким статьям, включая грабеж, разбой и вымогательство, и отправлен в колонию строгого режима на 13 лет. Второй участник группы получил 12 лет лишения свободы. Еще двое фигурантов осуждены на 10 лет каждый за разбойные нападения.
«Суд признал одного из подсудимых виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст. 161, п. “а” ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 161, п. “а” ч. 4 ст. 162, п. “а” ч. 3 ст. 163, п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ, и окончательно назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении суда.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.