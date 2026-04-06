Новосибирца оштрафовали за незаконную охоту на лосей

Он застрелил двух особей, чем причинил ущерб в 480 тысяч рублей охотничьим ресурсам.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Новосибирской области осудили за незаконную охоту, совершенную с причинением особо крупного ущерба. Он застрелил двух особей лося, хотя разрешения на добычу этого животного у него не было. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Уточняется, что все произошло на территории охотничьего хозяйства «Дупленское» Коченевского района. Один лось погиб на месте, вторая особь скончалась от полученных ранений в лесу.

— Мужчина произвел разделку туши одного из животных, погрузил фрагменты в автомобиль «ВАЗ-21213» и транспортировал их в лесной околок, — добавили в пресс-службе.

Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, составил 480 тысяч рублей.

Мужчина ранее не был судим, преступление категории средней тяжести впервые, ущерб возместил полностью. В связи с этим уголовное дело и уголовное преследование было прекращено. Сибиряку назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 100 тысяч рублей.