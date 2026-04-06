Казахстанка «заработала» около 150 млн тенге на объявлениях и оказалась на скамье подсудимых

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, в суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения.
Женщина, являясь единственным учредителем и директором ТОО «TG», в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года не имея намерений исполнять принятые обязательства по поставке семян сельскохозяйственных культур, разместила объявления о реализации семян на различных интернет-ресурсах.
Получив после заключения письменного договора с потерпевшими (крестьянскими хозяйствами и юридическими лицами) 100% предоплату за семена, директор товарищества обязательства не исполнила, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.
В результате 11 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 149 млн 680 тыс. тенге.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет, а потерпевшие полностью поддержали эту позицию.
Подсудимая вину не признала, от дачи показаний отказалась и просила ее оправдать за отсутствием состава преступления.
Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 5 лет.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Приговор в законную силу не вступил.