В Уфе пожарные вывели из горящей высотки 18 человек, включая семерых детей

Возгорание в квартире на седьмом этаже охватило 15 квадратных метров.

Источник: МЧС по РБ

Вечером 5 апреля в экстренные службы Уфы позвонили обеспокоенные жители 20-этажного дома на улице Менделеева. По сообщению МЧС по Башкирии, там загорелась квартира. Пожар вспыхнул на седьмом этаже, огонь успел охватить 15 квадратных метров имущества.

Спасатели в масках и с дыхательными аппаратами зашли в задымленное здание и вывели из опасной зоны 18 человек, среди которых оказались семеро детей. Еще 113 жильцов, включая девятерых детей, сумели покинуть дом самостоятельно еще до того, как приехали пожарные. В результате происшествия никто не пострадал.

Теперь дознаватель МЧС выясняет, что именно стало причиной возгорания.