Министра тарифной политики задержали в Красноярском крае за крупную взятку

Силовики задержали министра тарифной политики Красноярского края. Чиновника подозревают в коррупционном преступлении.

Источник: "Российская газета"

Силовики задержали министра тарифной политики Красноярского края. Чиновника подозревают в коррупционном преступлении.

Член краевого кабмина задержан за незаконное вознаграждение в 10 миллионов рублей, сообщили в СК России.

Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело о получении особо крупной взятки.

По информации правоохранителей, в 2022 году, занимая должность регионального министра промышленности, энергетики и ЖКХ, фигурант получил половину упомянутой суммы. За эти деньги он должен был содействовать включению энергетической компании в список территориальных сетевых организаций и способствовать решению прочих вопросов в интересах фирмы.

Чиновник работал министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с 2021 года, а осенью 2023-го возглавил министерство тарифной политики.

Решается вопрос об избрании члену кабмина меры пресечения, следователи ходатайствуют об аресте.