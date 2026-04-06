Министра тарифной политики задержали в Красноярском крае за крупную взятку

Силовики задержали министра тарифной политики Красноярского края. Чиновника подозревают в коррупционном преступлении.
Член краевого кабмина задержан за незаконное вознаграждение в 10 миллионов рублей, сообщили в СК России.
Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело о получении особо крупной взятки.
По информации правоохранителей, в 2022 году, занимая должность регионального министра промышленности, энергетики и ЖКХ, фигурант получил половину упомянутой суммы. За эти деньги он должен был содействовать включению энергетической компании в список территориальных сетевых организаций и способствовать решению прочих вопросов в интересах фирмы.
Чиновник работал министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с 2021 года, а осенью 2023-го возглавил министерство тарифной политики.
Решается вопрос об избрании члену кабмина меры пресечения, следователи ходатайствуют об аресте.