Дело о взятке возбудили на министра тарифной политики Красноярского края

Его подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело на министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. Чиновника подозревают в получении взятки в 10 млн рублей, сообщили в региональном ГСУ СК России.

По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемый, занимавший тогда пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, получил предложение от фактического владельца энергетической компании. За вознаграждение в 10 миллионов рублей чиновник согласился помочь предприятию получить статус территориальной сетевой организации. Это позволило бы компании зарабатывать на передаче электроэнергии по льготным тарифам.

В ноябре 2022 года фигурант получил первую часть взятки — 5 миллионов рублей. После этого компания добилась нужного статуса и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год.

Уголовное дело возбудили на основании материалов краевого УФСБ. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Следствие продолжается — устанавливаются все обстоятельства преступления. Действиям взяткодателя также дадут уголовно-правовую оценку.

Ранее мы сообщали, что директора Емельяновского детдома заподозрили во взятке за покровительство.