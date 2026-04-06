Дело о взятке возбудили на министра тарифной политики Красноярского края

Следователи возбудили уголовное дело на министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева. Чиновника подозревают в получении взятки в 10 млн рублей, сообщили в региональном ГСУ СК России.
По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемый, занимавший тогда пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, получил предложение от фактического владельца энергетической компании. За вознаграждение в 10 миллионов рублей чиновник согласился помочь предприятию получить статус территориальной сетевой организации. Это позволило бы компании зарабатывать на передаче электроэнергии по льготным тарифам.
В ноябре 2022 года фигурант получил первую часть взятки — 5 миллионов рублей. После этого компания добилась нужного статуса и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год.
Уголовное дело возбудили на основании материалов краевого УФСБ. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
Следствие продолжается — устанавливаются все обстоятельства преступления. Действиям взяткодателя также дадут уголовно-правовую оценку.
