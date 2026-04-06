«Сознательно вносили хаос»: исчезновение семьи Усольцевых повторяет кровавый сценарий 2006 года

В конце сентября прошлого года семья из Красноярского края — Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь — приехала в район поселка Кутурчин. Они отдохнули на туристической базе и на следующий день должны были вернуться домой. Но исчезли. Машину нашли, а людей — нет. Спустя полгода поисков в этой истории все чаще проступают жуткие параллели с алтайской резней 2006 года, когда убили семью журналиста Александра Петрова.
28 сентября 2025 года для Усольцевых должно было пройти иначе. Они планировали идти в поход с группой и гидом. Но погода испортилась, поход отменили, а семья отправилась в путь сама.
Сначала казалось — ну, заблудились. Подумаешь, выйдут. Но похолодало, пошел дождь, к вечеру — снег. На базу Усольцевы не вернулись. Их вещи нашли в оставленной машине.
В операции по поиску участвовало больше полутора тысяч человек. Это самые масштабные поиски в истории Красноярского края. И всё без толку.
«Сознательно вносили хаос».
Александр Тушинский, администратор сообщества, где за судьбой Усольцевых следят тысячи людей, рассказал «Московскому комсомольцу» о том, что происходило вокруг дела:
«Появлялись люди, которые сознательно вносили хаос. Несколько человек нанесли наибольший вред не только чату, но и вообще информационному полю по делу».
Один из них — безработный из Нижнего Тагила, который называет себя «самым скандальным исследователем тайн». Он утверждает, что Сергей Усольцев расправился с женой, ребенком, собакой, а затем покончил с собой. Никаких доказательств, говорит Тушинский, этот человек не предоставил.
Сын пропавшей Ирины, Данил Баталов, охарактеризовал этого «исследователя» так:
«Он клоун, который получил внимание на гипертрофированной и ничем не обоснованной версии».
Странности в показаниях последней свидетельницы.
Но главные загадки — не в интернет-фриках, а в том, что говорят реальные люди, которые видели Усольцевых живыми.
Последняя, кто заметил семью перед исчезновением, — местная жительница Лидия Корчагина. Она как раз находилась у своего дома, когда мимо проезжал серебристый минивэн. Усольцевы остановились, спросили дорогу, а затем вышли из машины и направились в сторону леса.
Казалось бы, вот он — ключевой свидетель. Но чем больше деталей всплывало, тем запутаннее становилась картина.
Выяснилось, что официальным следователям Корчагина рассказывала одну версию, а своим соседям — совершенно другую. Сотрудникам СК она заявила, что семья пошла по тропе в сторону Буратинки. Именно на этом основании поиски почти две недели велись исключительно там — были задействованы полторы тысячи человек, вертолеты, беспилотники, кинологи.
А соседям женщина призналась, что Усольцевы направились в противоположную сторону. Более того, по словам жителей поселка, Корчагина видела семью не одна, а вместе с мужем, который даже разговаривал с приезжими. В официальных показаниях эта деталь почему-то отсутствовала.
Волонтеры, участвовавшие в поисках, позже задавались вопросом: что, если основные силы бросили не туда, куда нужно? И пока толпа людей прочесывала окрестности Буратинки, Усольцевы могли находиться в нескольких сотнях метров от своей машины — там, куда никто не смотрел?
Все чаще звучат мнения, что Усольцевы убиты.
Версии исчезновения семьи за эти полгода были разные. Кто-то говорил про несчастный случай. Кто-то — про криминал.
Этнограф Фатима Гаммадова в интервью «МК» предположила, что поездка могла иметь глубокий духовный или ритуальный смысл — на территории турбазы находится языческое капище с деревянным идолом. Другие эксперты говорили о «черных» золотодобытчиках и нелегальных лесорубах, которые орудуют в тех местах.
Но со временем всё чаще звучали мнения, что Усольцевы убиты. И в этом есть своя жуткая логика. Потому что почти такая же история уже случалась в России. И там всё закончилось кровью.
А когда начинаешь вчитываться в детали той давней трагедии, становится особенно не по себе. Потому что местные тогда тоже молчали. Или говорили не то, что знали.
«Когда увидел Кулиша, было одно желание — его удавить».
В августе 2006 года семья омского журналиста Александра Петрова отправилась в автомобильное путешествие по Горному Алтаю. Александр, его жена Алена и их сыновья — 7-летний Никита и 3-летний Артем — любовались красотами тайги, разбивали палатку, готовили на костре. Они были счастливы.
Последний раз Александр Петров выходил на связь 8 августа. Он позвонил родителям, сказал, что отдых проходит отлично. С того дня их телефоны молчали.
А через несколько дней в тайге нашли тела Александра и Алены. Потом в реке Туекта нашли Никиту и Артема. Все четверо были убиты.
Убийцей оказался 16-летний подросток из местного села Туекта — Руслан Кулиш.
Ему просто захотелось покататься на красивом и дорогом автомобиле. Он выследил семью на берегу реки. Выстрелил из ружья. Александр упал. Алена подошла к нему — следующая пуля попала ей в живот. Из машины выскочил Никита — третья пуля раздробила ему руку.
А потом подросток вышел из кустов. Раненые взрослые лежали на земле. Парень подошел к семилетнему Никите и забил его до смерти прикладом. Так же расправился с маленьким Артемом. Алену добил камнем. Александра — топором.
Автомобиль Mitsubisi, который принадлежал погибшим, Кулиш забрал. И еще несколько дней катал на нем своих приятелей. Позднее против этих людей тоже возбудят уголовное дело, но наказание получит только один из троих. Год условно.
Брат убитого, Алексей Петров, на суде сказал слова, которые невозможно читать без содрогания:
«Когда увидел Кулиша, было одно желание — его удавить. По-моему, он ни капельки не раскаивается. Если в 16 лет он способен на убийство крошечных детей, то в душе он — нелюдь».
Алексей Петров потом долго не мог прийти в себя. На суде он сдерживался, но его голос, по воспоминаниям очевидцев, дрожал. Он сказал еще одну фразу, которую потом пересказывали журналисты: «Я не знаю, как можно защищать того, кто забил ребенка прикладом. Это не человек».
Молчание, которое убивает.
Но самое страшное в этой истории даже не жестокость подростка. А то, как вели себя взрослые люди вокруг.
Трое местных рыбаков нашли в реке сумку с вещами, спальный мешок, палатку, дамскую сумочку с паспортом Алены и 6 тысяч рублей. Они поделили добычу. Каждому досталось по 2 тысячи рублей. В милицию никто не сообщил.
По селу уже ходили слухи о выстрелах. Кто-то что-то слышал. Кто-то что-то находил. Все молчали.
И вот теперь, глядя на историю Усольцевых, невольно вспоминаешь это молчание. Та же глухая тайга. Те же обрывки показаний, которые не сходятся. Те же люди, которые, возможно, знают больше, чем говорят.
Он вышел. И снова сел.
Руслану Кулишу в момент совершения преступления было 16 лет. Суд не мог дать ему больше 10 лет. Он отсидел. Вышел в 2016-м. В родное село уже не вернулся. Остался в Барнауле. Женился, родил двоих детей.
А потом в начале 2019 года в пивбаре вместе с другом заметил мужчину с толстой пачкой денег. Позвали покурить на улицу, отвели за угол, избили и отняли 345 тысяч рублей.
Суд приговорил Кулиша к 8 годам строгого режима.
Если Кулиш сидел полный срок, он освободится в конце 2026 года. Но он мог выйти по УДО раньше, а значит, уже разгуливает на свободе.