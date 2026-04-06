«Сознательно вносили хаос»: исчезновение семьи Усольцевых повторяет кровавый сценарий 2006 года

В конце сентября прошлого года семья из Красноярского края — Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь — приехала в район поселка Кутурчин. Они отдохнули на туристической базе и на следующий день должны были вернуться домой. Но исчезли. Машину нашли, а людей — нет. Спустя полгода поисков в этой истории все чаще проступают жуткие параллели с алтайской резней 2006 года, когда убили семью журналиста Александра Петрова.