В Самаре накажут мужчину за передачу взятки в 10 миллионов рублей

В Самаре 3 апреля 2026 года суд отправил под арест местного жителя. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчина пытался подкупить сотрудников таможни для прекращения проверок в коммерческой фирме. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
«Мужчина получил наличными не менее 10 миллионов рублей. Эти деньги он должен был передать должностным лицам из таможенной службы. Взамен они обещали остановить проверочные мероприятия в организации», — рассказали в ведомстве.
Суд учел тяжесть преступления и отправил самарца под стражу на два месяца до 1 июня 2026 года. Мужчине грозит суровое наказание за особо тяжкое нарушение против интересов государственной службы. По закону за такие действия предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Постановление суда в законную силу еще не вступило.