Пасечник: 41 человек остается под землей после атаки ВСУ на шахту в ЛНР

Вооруженные силы Украины в понедельник, 6 апреля, атаковали шахту «Белореченская» в Луганской Народной Республике. В результате удара повреждена электроподстанция, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

— Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей, — сообщил Пасечник.

Как написал чиновник в канале в МАХ, связь с шахтерами поддерживается, у них имеется запас питьевой воды. В настоящее время экстренные службы проводят работы по их спасению и восстановлению электроснабжения шахты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в селе Замостье микроавтобус подвергся атаке дрона ВСУ, в результате чего пострадали семь человек. По его словам, женщину и четырех мужчин с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ.

До этого Пасечник сообщил, что республика подверглась массированной атаке украинских БПЛА, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура в пяти районах, включая Алчевский металлургический комбинат.

