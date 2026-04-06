Пасечник: 41 человек остается под землей после атаки ВСУ на шахту в ЛНР

Вооруженные силы Украины в понедельник, 6 апреля, атаковали шахту «Белореченская» в Луганской Народной Республике. В результате удара повреждена электроподстанция, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
— Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей, — сообщил Пасечник.
Как написал чиновник в канале в МАХ, связь с шахтерами поддерживается, у них имеется запас питьевой воды. В настоящее время экстренные службы проводят работы по их спасению и восстановлению электроснабжения шахты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в селе Замостье микроавтобус подвергся атаке дрона ВСУ, в результате чего пострадали семь человек. По его словам, женщину и четырех мужчин с осколочными ранениями доставили в Грайворонскую ЦРБ.
До этого Пасечник сообщил, что республика подверглась массированной атаке украинских БПЛА, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура в пяти районах, включая Алчевский металлургический комбинат.