В Пермском крае студентов кормили сомнительными продуктами

Из-за отсутствия документов нельзя подтвердить безопасность продуктов и отследить их путь через систему «Меркурий».

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при поступлении продуктов в в двух учебных заведениях Пермского края, сообщили в персс-службе ведомства.

В Чайковском медицинском колледже не оформили 64 документа на 565 килограммов колбасы, рыбы и молочки, а также на 720 яиц. В Пермском радиотехническом колледже имени Попова не закрыли 9 документов на 111 килограммов тех же продуктов и 360 яиц.

«Работники соцучреждений допускают в пищу продукцию, не убедившись, что она поступила по документам, подтверждающим её качество и безопасность», — отметили в Россельхознадзоре по Пермскому краю.

Из-за отсутствия нужных бумаг нельзя подтвердить безопасность продуктов и отследить их путь через систему «Меркурий».

26 марта Россельхознадзор выдал обоим колледжам предостережения о недопустимости таких нарушений.

Напомним, в феврале стало известно, что детей в детскому саду № 394 в Перми кормили просроченными продуктами. Воспитанники заразились сальмонеллёзом.