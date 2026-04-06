В Пермском крае студентов кормили сомнительными продуктами

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при поступлении продуктов в в двух учебных заведениях Пермского края, сообщили в персс-службе ведомства.
В Чайковском медицинском колледже не оформили 64 документа на 565 килограммов колбасы, рыбы и молочки, а также на 720 яиц. В Пермском радиотехническом колледже имени Попова не закрыли 9 документов на 111 килограммов тех же продуктов и 360 яиц.
«Работники соцучреждений допускают в пищу продукцию, не убедившись, что она поступила по документам, подтверждающим её качество и безопасность», — отметили в Россельхознадзоре по Пермскому краю.
Из-за отсутствия нужных бумаг нельзя подтвердить безопасность продуктов и отследить их путь через систему «Меркурий».
26 марта Россельхознадзор выдал обоим колледжам предостережения о недопустимости таких нарушений.
Напомним, в феврале стало известно, что детей в детскому саду № 394 в Перми кормили просроченными продуктами. Воспитанники заразились сальмонеллёзом.