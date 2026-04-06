Бывший депутат Госдумы не признал вину по делу о взрыве шахты «Листвяжная»

Экс-депутат Гридин не признает вину в злоупотреблении полномочиями, что привело к трагедии в шахте.

Источник: Комсомольская правда

Бывший совладелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области и экс-депутат Госдумы Владимир Гридин не признаёт себя виновным в деле о взрыве на предприятии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил один из участников судебного процесса.

По словам собеседника агентства, Гридин считает предъявленное ему обвинение полностью необоснованным. Бывшего депутата обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. Сам он свою вину категорически отрицает.

Владимир Гридин сбежал из России вскоре после трагедии и сейчас находится в международном розыске. Он проживает в Монако. Если его задержат на территории РФ, то сразу отправят в СИЗО. Также возможна экстрадиция миллиардера российским властям.

Экс-депутату грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное разбирательство по этому делу продолжается уже несколько лет. Оно разделено на несколько отдельных процессов.

Напомним, страшный взрыв на кузбасской шахте «Листвяжная» случился в ноябре 2021 года. Тогда погибли 51 человек — 46 горняков и 5 спасателей, которые участвовали в поисковой операции.