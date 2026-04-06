Мошенники обманули жительницу Дзержинска на 8,5 млн рублей

59-летняя жительница Дзержинска потеряла свыше 8,5 миллионов рублей, став жертвой аферистов. Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального управления МВД России.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили незнакомые люди, назвавшиеся представителями правоохранительных органов и банковской сферы.

Под предлогом декларирования имеющихся у нее средств, они уговорили нижкгородку перевести свои накопления на так называемый «безопасный» счет. Мошенники заверили, что это необходимо для защиты ее денег от несанкционированного изъятия.

Поверив им, в течение нескольких дней женщина перечислила указанную обманщиками крупную сумму. Когда пострадавшая осознала, что ее обвели вокруг пальца, она обратилась за помощью в полицию.

По данному происшествию начато расследование, злоумышленники разыскиваются.

Ранее мошенники украли 6 млн рублей у нижегородского пенсионера.