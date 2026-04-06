В Нижнем Тагиле девочке выплатят 100 тысяч за травму лица при спуске с горки

В Нижнем Тагиле суд взыскал с ООО «КапиталСтрой» 100 тысяч рублей за травму у девочки. Инцидент произошел 8 августа 2025 года в парке «Народный», куда пострадавшая пришла вместе с отцом.
При спуске с горки девочка ударилась головой о сломанную часть сооружения и получила травму лица.
— У девочки обнаружена «ушибленная» рана лица (верхнего века правого глаза с переходом через переносицу на верхнее веко левого глаза), которая повлекла за собой временное нарушение функций органов и систем, и квалифицирована как повлекшая легкий вред здоровью, — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В этот же день ребенка доставили больницу, где девочке провели хирургическую операцию под общей анестезией.
Прокурор подал иск с требованием взыскать с ООО «КапиталСтрой», которое отвечает за содержание игрового и спортивного оборудования в парке, компенсацию морального вреда.
Суд частично удовлетворил запрос ведомства и взыскал с компании 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу, однако после этого прокуратура намерена проконтролировать его исполнение.