В Самарской области пожарные несколько часов тушили крупное возгорание

В Самарской области огонь уничтожил здание на площади 400 квадратных метров.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области в субботу, 4 апреля, вспыхнул пожар в селе Соковнинка. На территории местной пилорамы загорелась деревянная постройка, пламя быстро охватило 400 квадратных метров и привело к обрушению крыши. Об этом сообщил ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«К месту вызова направили три пожарных расчета. Из-за сильного задымления спасателям пришлось использовать специальное оборудование для защиты органов дыхания. На тушение подали семь водяных стволов», — рассказали в ведомстве.

Всего с огнем в селе Соковнинка боролись 10 человек личного состава. Сообщение о происшествии поступило в пять часов вечера, а полностью справиться с пожаром удалось только к половине второго ночи. Сотрудники служб устанавливают причины, по которым началось возгорание.